NAPOLI. Questa la combinazione storica: 1, 38, 47, 52, 56, 66 con Jolly 72 e SuperStar 23. Sono i numeri che hanno portato alla vittoria del jackpot più alto della storia: 371 milioni. A vincerli, con il Superenalotto, novanta persone che si sono aggiudicate poco più di 4 milioni di euro a testa. La vincita, infatti, è avvenuta con un sistema attraverso la bacheca Sisal: ognuno dei novanta fortunati aveva scommesso 5 euro. Per gli amanti della precisione queste le cifre esatte: ai 90 giocatori che hanno centrato il super premio da 371.133.424,51 euro del SuperEnalotto, calcola Agimeg, andranno 4.123.707,71 euro a testa. Si interrompe dopo quasi due anni, dunque, l'assenza della sestina vincente, che mancava in bacheca dal 22 maggio del 2021 quando a festeggiare fu il borgo marchigiano di Montappone, in provincia di Fermo, dove vennero vinti 156 milioni di euro. 'Briciole', per così dire, rispetto all'attuale primato, che toglie lo scettro di jackpot più alto di sempre ai 209 milioni vinti nel 2019 a Lodi.

CAMPANIA REGINA. È tata la Campania la regione regina del '6' dei record centrato questa sera. Su 90, sono ben 14 le vincite milionarie frutto di altrettante quote acquistate nella regione. Il record nazionale appartiere al Bar Paradiso di Stelle, di Atripalda, in provincia di Avellino, dove sono state vendute 6 quote milionarie ognuna da oltre 4 milioni di euro. Due quote sono state vendute al Primus cafè di Corso Italia a Sant’Antimo, nel Napoletano, al tabacchi Castaldo in via Oberdan 69 ad Afragola e al Bar pasticceria Dolci soglie in via dei Pini di Casal Velino, nel Salernitano. Una quota, invece, al Gran caffè Maraniello di Piazza Cota 38 a Piano di Sorrento e alla cartoleria Arena giochi e servizi in via Domenico Fontana 183 a Napoli città. Questa la distribuzione, invece, nelle altre regioni d’Italia. Friuli Venezia Giulia (9), Sicilia (9), Calabria (9), Marche (7), Lazio (7), Lombardia (7), Puglia (7), Liguria (4), Piemonte (4), Emilia Romagna (4), Toscana (3), Veneto (2), Abruzzo (2), Trentino Alto Adige (1), Umbria (1). Senza vincite Valle d'Aosta, Molise, Basilicata e la Sardegna.