«L'amore non è violenza, ricordate che l'amore è sostegno reciproco. Ricordate che non è colpa vostra, io non mi sento in colpa, non ho nemmeno paura, che mi spaccassero la faccia un'altra volta». Così in un video postato sui social la giovane cantante Giuliana Danzè, 26 anni di Benevento, - nota al pubblico per le sue partecipazioni ai programmi tv "All together now 2" e l'edizione francese di "The Voice" - mostra il volto tumefatto e racconta la violenza subita da parte del compagno.

«Lotterò affinché nessuna persona si senta come me. La violenza, psicologia e fisica non dovrebbe esistere per nessuno. Se la mia denuncia può essere una forza per qualcuno, che arrivi il più lontano possibile. Un uomo dopo aver toccato una donna smette di essere un uomo», ha aggiunto.

«Spero che il mio coraggio sia di ispirazione. Sto guarendo velocemente perché dentro di me ho una forza che va oltre ogni logica e ogni legge. Amatevi, rispettatevi e non abbiate paura: io tornerò più forte di prima, piena di amore e di voglia di vivere e tornerò a cantare e a vivere la musica ancora con più passione. Ricordate che chi resta in silenzio è complice, chi non parla è complice. Siate forti. A tutte le donne: credete in voi stesse e non abbiate paura», conclude il messaggio del video.

Giuliana Danzè ha poi ringraziato tutte le persone che le sono state vicino e gli operatori sanitari dell'ospedale “San Pio" di Benevento dove è stata curata.