È stata fissata per mercoledì 15 dicembre alle ore 9.30 nell'aula bunker del carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) l'udienza preliminare sulla richiesta di rinvio a giudizio per 108 dei 120 indagati dalla Procura sammaritana per le violenze sui detenuti avvenute ad aprile 2020.

Si tratta di appartenenti al corpo della polizia penitenziaria e funzionari dell'amministrazione penitenziaria, per i quali i pm della Procura di Santa Maria Capua Vetere ipotizzano a vario titolo i reati di tortura, lesioni, violenza privata e abuso di autorità.

Lo scorso 28 giugno è stata eseguita un'ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di 52 persone, tra cui l'allora provveditore dell'amministrazione penitenziaria della Campania Antonio Fullone, poi interdetto dal servizio.

Tra gli atti dell'inchiesta figurano numerosi video registrati dalle telecamere di videosorveglianza del carcere, nei quali si vedono le violenze ai danni dei detenuti eseguite come "punizione" per la rivolta scoppiata il 6 aprile 2020 a seguito di alcuni casi di positività al Covid-19 in carcere.