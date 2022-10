Taglio del nastro per la casa-rifugio “Il Cortile” a Capaccio Paestum, nel Salernitano. Si tratta della prima dedicata a donne vittime di violenza gestita da “Il Cortile APS”, associazione di volontariato facente parte del circuito del Terzo Settore. Una “casa di prima emergenza”, ovvero un rifugio temporaneo per donne che necessitano di essere rapidamente allontanate da un contesto di soprusi e di violenza, spesso subiti in ambito domestico, e che si ritrovano in una situazione di emergenza abitativa.

La struttura messa generosamente a disposizione dalle Suore Piccole Operaie dei Sacri Cuori, con Casa generalizia a Roma, si articola in alcuni ambienti comuni (cucina, soggiorno e lavanderia) e 6 camere da letto molto spaziose e luminose, dotate di bagno autonomo e arredate con un particolare gusto artistico basato su un ventaglio di colori caldi per renderle più accoglienti, per un totale di 12 posti letto dedicati all’ospitalità di donne sole o con figli che si allontanano da situazioni di pericolo.

L’obiettivo è quello di costituire uno spazio protetto in cui le ospiti potranno usufruire anche di altri servizi, tra cui supporto psicologico, accompagnamento legale, assistenza nell’accesso ai servizi, orientamento alla ricerca lavorativa, supporto nel processo di autonomia.