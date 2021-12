Giosy Romano è il nuovo commissario di Governo della Zes Campania, nominato con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi su proposta del ministro per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna, d'intesa con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Avvocato amministrativista, dal 2015 è presidente del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale (Asi) della provincia di Napoli e presidente della Cise, la Confederazione italiana per lo Sviluppo economico.

La Zes interessa 37 comuni dei 550 della Campania in cui vivono 2.043.800 abitanti, pari al 35% della popolazione regionale. E costituita da 26 aree considerate strategiche per la presenza di importanti insediamenti produttivi, porti, interporti, aree di sviluppo industriale (Asi), aree Pip.

«L'avvio della Zes rappresenta una grande opportunità e allo stesso tempo si configura come uno strumento strategico per l'attuazione del Pnrr non solo per la Campania ma per il Mezzogiorno e tutto il Paese. Ringrazio la ministra per il Sud Mara Carfagna e il presidente della Regione Campania per la fiducia», dichiara Romano