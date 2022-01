Tragedia a Torino:non ce l'ha fatta la bambina di tre anni che ieri sera è precipitata dal quarto piano di un edificio di via Milano, poco distante dal mercato di Porta Palazzo, a Torino. La piccola era stata trasportata all'ospedale infantile Regina Margherita in condizioni disperate e a nulla e' valso l'intervento dei medici. Quando si e' verificato il fatto in casa, oltre alla mamma della piccola, c'era il compagno della donna. Sull'episodio sta indagando la procura.