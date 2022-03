"In questo momento abbiamo nel Covid residence della Napoli 1 36 nuclei familiari ospitati. Sono 103 persone di cui 40 minori. 20 positivi (13 adulti e 6 minori) in cura presso il Covid center. Complessivamente abbiamo accolto oltre 3.500 persone solo a Napoli e stiamo proseguendo attivita' doverosa di accoglienza e ospitalita' per chi fugge dall'Ucraina. La settimana prossima l'azienda regionali trasporto Air organizza un viaggio di 2 pullman in Ucraina con la parrocchia ucraina di Caserta. Trasporteranno derrate alimentari a lunga conservazione e al ritorno porteranno in Italia 100 profughi. Aperti fino a lunedi' 21 marzo presso le sedi di Avellino e Caserta due punti raccolta per medicinali vari, kit primo soccorso, igiene intima, mascherine nonche' altre derrate. Per martedi' saranno pronti i pullman per trasporto materiale". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca durante una diretta sui social.