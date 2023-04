NAPOLI. In casa Confesercenti si deve essere stappato dello champagne di quello buono in questi giorni: in Campania per le festività di Pasqua sono arrivati 250mila turisti arrivi, di questi 180mila solo su Napoli. Numeri importantissimi che non solo battono il record dell’anno scorso ma addirittura riportano Napoli ai numeri pre-pandemici: una grossa soddisfazione per albergatori, ristoratori, strutture ricettive che a conti fatti si preparano alla Pasqua con un ricavato potenziale di oltre 80 milioni di euro. Ma è tutt’oro quel che luccica?