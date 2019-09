ACERRA. Circa tremila persone hanno partecipato ad Acerra alla marcia contro i roghi tossici di rifiuti di questo pomeriggio. I manifestanti si sono incontrati in piazza Castello e hanno proseguito in corteo fino alla periferia, nei pressi dello svincolo autostradale. Alcuni di essi portavano foto di familiari ed amici morti in seguito a malattie contratte per l'inquinamento prodotto dai rifiuti. La manifestazione è stata organizzata dal Comitato locale “Basta roghi", con l'adesione di altri Comitati e gruppi della “Terra dei Fuochi".