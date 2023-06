«Decine di persone ci stanno segnalando un video, che dovrebbe essere stato girato a Napoli, e ritrarrebbe il campione di calcio Fabio Cannavaro in sella a uno scooter con due passeggeri a bordo senza casco, uno dei quali è una bambina. Tanti i commenti di disapprovazione e critica che vengono postati dagli utenti dei social. Potrebbe trattarsi di un sosia e per questo ci auguriamo che lo stesso Fabio possa smentire di essere lui alla guida. Diversamente, ci aspetteremmo scuse pubbliche perchè un campione come lui deve sempre ricordare di essere un esempio per tantissimi ragazzi. Gli incidenti stradali di auto e moto sono tra le principali cause di morte in Italia per cui è assolutamente opportuno dare segnali forti sul rispetto delle regole e sulla responsabilità quando si è alla guida». Così in una nota il deputato di Alleanza Verdi - Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto diverse segnalazioni del video postato sui social.