«Siamo stati aggrediti all’ingresso del Santobono mentre portavamo nostro figlio di un anno al Pronto Soccorso da un parcheggiatore abusivo con barbetta e cappellino che pretendeva il pizzo». È la disavventura che i genitori aggrediti sabato scorso hanno riferito al deputato Francesco Emilio Borrelli. Altra segnalazione inviata da testimoni all’esponente di Allenza Verdi – Sinistra Borrelli è un video che riprende un parcheggiatore abusivo in azione in via Oberdan, nei pressi di piazza Carità. Il delinquente pretende e intasca il pizzo dagli automobilisti per il parcheggio nelle strisce blu garantendo che non avranno sanzioni e si produce in un’ulteriore truffa, fa sparire dai cruscotti delle vetture le multe inflitte per mancanza del grattino.

«La disavventura dei genitori al Santobono è gravissima i delinquenti della sosta alzano sempre più l’asticella e non indietreggiano nemmeno di fronte a un bimbo in emergenza e la disperazione dei genitori. E cosa dire degli automobilisti assediati in via Oberdan. Pagano la tangente all’abusivo per il parcheggio e la multa per mancanza di grattino. Fidarsi di questi soggetti che garabtiscono l'immunità dalle multe non solo è sbagliato ma è da stupidi. Far sparire le multe dai cruscotti degli ignari automobilisti sembra essere l’ultima trovata dei parcheggiatori. Non c’è modo di scampare ai truffatori della sosta. Da anni contrasto questo racket con denunce e segnalazioni affinché si possano liberare i cittadini onesti da una prepotenza inaccettabile che va risolta con pugno duro e nuove norme». Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli deputato di Alleanza Verdi – Sinistra che ha girato le immagini alle forze dell’ordine.