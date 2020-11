NAPOLI. Una battaglia politica e istituzionale fratricida, che porta unicamente ad accrescere confusione tra la gente in questo periodo così complicato e senza certezze. Il governatore della Campania Vincenzo De Luca e il sindaco Luigi de Magistris continuano a fare muro, presentando idee diverse se non inconciliabili rispetto agli accorgimenti anti contagio da Covid da adottare per la città di Napoli. Il Roma ha chiesto il parere dei rappresentanti di alcuni settori della società civile, del mondo produttivo, sindacale, dell’associazionismo.