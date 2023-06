SANT’ANTIMO. Duplice omicidio: Raffaele Caiazzo in carcere, arrivano le prime ammissioni. L’uomo, sottoposto a lungo interrogatorio, è recluso a Poggioreale. È stato condotto nel carcere napoletano di Poggioreale il 44enne Caiazzo, fermato per il duplice omicidio commesso giovedì a Sant’Antimo del 29enne Luigi Cammisa e della 24enne Maria Brigida Pesacane, coniugi dei suoi due figli Anna e Alfredo e genitori dei suoi quattro nipotini, tutti in tenera età.