NAPOLI. Intitolare la Biblioteca del Museo Filangieri a Gianpaolo Leonetti di Santo Janni. La proposta arriva dall'ex direttore della Biblioteca nazionale di Napoli, Mauro Giancaspro, «considerato il lungo impegno di Gianpaolo Leonetti di Santo Janni, per la cultura e l’arte napoletana, per il distretto dei Musei di via Duomo, e in particolare per il rilancio e l’apertura del Museo Filangieri, comprendente tra l’altro la catalogazione informatica del patrimonio librario». Proposta che ha già raccolto l'adesione di intellettuali, professionisti, artisti, giornalisti, scrittori, direttori di musei e mecenati. Quasi 70 nomi, animatori della vita culturale della città. La parola adesso spetta al direttore del Museo Filangieri, al consiglio di vigilanza e alle autorità competenti.