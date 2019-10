Tra quattro mesi andrà in congedo e l’Arma perderà uno dei più brillanti ufficiali. Ma il generale di Corpo d’Armata Vittorio Tomasone (nella foto), al vertice del Comando Interregionale Carabinieri “Ogaden” che ha competenza su Campania, Puglia, Molise, Basilicata e Abruzzo, tutto ha tranne che l’aspetto di chi sta per ammainare le vele. Anzi: «Lavorerò con lo stesso entusiasmo fino all’ultimo giorno», dice con il solito piglio. E annuncia di avere già in programma riunioni operative e decisioni importanti da prendere.