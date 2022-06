NAPOLI. Scippi e rapine, è allarme sicurezza per turisti e cittadini. Con l’estate alle porte non va in ferie la microcriminalità in città. Anzi, aumentano scippi e rapine. Le vittime sono soprattutto i turisti ed i raid si consumano in autobus, metropolitana ma anche nelle strade del centro storico e dei Quartieri. L’allarme per i borseggi non è mai diminuito, per i turisti stranieri si tratta di un fenomeno ben noto, contro il quale vengono messi in guardia anche dai tour operator. Se per gli operatori turistici è positivo l’andamento della stagione turistica (260mila passeggeri in transito all’aeroporto di Capodichino, 155mila durante l’ultimo ponte di inizio giugno), resta irrisolto il nodo della sicurezza in città. E accendono i riflettori su un comparto che valeva il 13,2 per cento del Pil regionale prima della pandemia e che sta ripartendo alla grande. Soprattutto perché fino adesso le persone sceglievano Napoli per l’identità che rappresenta, ma questo è un processo che va governato con un cambio di passo e il coinvolgimento di tutte le parti interessate. «Le previsioni sono state rispettate, con l’apertura di molte strutture ricettive si è aperta ufficialmente la stagione estiva, ma restano le preoccupazioni per la sicurezza e l’ordine pubblico. C’è il rischio che possano essere un problema per le scelte turistiche del futuro e questo non possiamo permettercelo dopo la pandemia», dice Giuseppe Scanu, presidente di Fiavet Campania. «Abbiamo chiesto alla Prefettura e al Comune maggiore controllo della città e delle aree turistiche più a rischio, anche con l’impiego di squadrette di polizia turistica che potrebbero funzionare anche come deterrente, così come in passato hanno operato i “falchi” della squadra mobile.

Così come abbiamo chiesto un maggiore controllo sul funzionamento dei trasporti che non sono all’altezza di una città che vuole vivere anche sul turismo» spiega. Rincara la dose Antonino Della Notte, presidente di Aicast, nonché componente di giunta della Camera di commercio con delega al Turismo: «Siamo preoccupati perché manca il presidio del territorio, soprattutto nei weekend serali quando si verificano i più violenti episodi di criminalità da parte di bande di ragazzini. Solo con il controllo del territorio è possibile arginare questi fenomeni delinquenziali che offuscano l’immagine della città. Così come manca un servizio di trasporti efficiente, che funzioni fino a tarda ora.

Non è accettabile che ad una certa ora si fermano e la città resta a piedi». Severo verso l’azione amministrativa anche Antonio Lettera, direttore dello Starhotel Terminus e componente della sezione Turismo di Unindustria Napoli. «Ordine pubblico, sicurezza, pulizia delle strade, trasporti. Napoli ha le più belle stazioni della metropolitana d’Europa, ma il servizio peggiore. È vero che la nuova giunta ha trovato una città indecorosa e piena di debiti, ma il tempo per dare una svolta all’azione amministrativa è scaduto. Sono problemi rimasti irrisolti. Piazza Garibaldi è un biglietto da visita indecoroso, si registrano ogni giorno episodi criminali e illegali di ogni genere. È un peccato perché la città è invasa dai turisti, perderli sarebbe una vera iattura» continua. L’altra piaga che Napoli si porta addosso da anni è il trasporto pubblico, tra i peggiori di una città a vocazione turistica. «È una palla al piede che viene da lontano e che interessa soprattutto le funicolari e la metropolitana», afferma Pierino Ferraiuolo, segretario regionale Uiltrasporti: «Purtroppo, nonostante gli sforzi aziendali e delle organizzazioni sindacali si è in continua emergenza per carenza di personale, soprattutto manutentivo. Alla Linea 1 invece mancano i treni, speriamo che entro l’estate sia messo in esercizio il primo dei nuovi venti treni della spagnola Caf, ma visto l’iter burocratico del ministero ci crediamo poco. Per quanto riguarda il trasporto su gomma oggi il servizio è affidato a lavoratori interinali ma è in corso di svolgimento la prova di guida per gli aspiranti nuovi autisti di un vecchio concorso. Anche in questo caso il servizio migliorerà quando l’organico sarà rinnovato».