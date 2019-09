NAPOLI. Massima cooperazione istituzionale con il Governo «perché ci sono le condizioni per un dialogo fitto». Luigi de Magistris analizza le prospettive del rapporto con il neo-Governo Pd-M5S ricordando che «con Salvini il dialogo era impossibile. Ora, invece, ci sono invece le condizioni per dialogare in totale autonomia. Non siamo assolutamente né conformi né allineati a questo Governo, e vedere forze che fino a un mese fa si odiavano e che ora stanno insieme è qualcosa che ci fa sentire distanti da questi metodi e da questo modo di operare.