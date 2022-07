NAPOLI. Estorsore e imprenditore al tempo stesso. In questa doppia veste Antonio Calone il 15 giugno si presentò al titolare di un negozio di articoli casalinghi di Pianura, proponendogli in maniera minacciosa dei lavori edili sia all’esercizio commerciale che alla facciata della palazzina. “Stiamo noi qua”, esclamò il ras, “e bisogna fare una ristrutturazione completa. Per la ditta non ti preoccupare, ci sono io”. Il commerciante non rispose e dopo qualche giorno tra dubbi e indecisioni, data la caratura del personaggio, fece la scelta giusta.