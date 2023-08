NAPOLI. Un ferimento per rapina, non riuscita. Hanno imboccato decisamente questa pista le indagini sull’aggressione armata al 19enne Francesco Pio Madonna, avvenuta l’altro ieri sera a Barra. Il giovane avrebbe opposto resistenza e per vendetta l’assalitore l’avrebbe accoltellato a un fianco, costringendolo a recarsi al pronto soccorso dell’ospedale Villa Betania. La dinamica sul grave episodio è in fase di ricostruzione ancora più precisa e i carabinieri, prima di darla per certa, attendono di poter visionare le immagini di alcune telecamere che hanno acquisito.