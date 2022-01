«Questa amministrazione comunale è a favore delle pedonalizzazioni in generale, ritiene però che nel caso del lungomare la pedonalizzazione non abbia seguito la cronologia giusta. Sono per la pedonalizzazione, ma anche per una città che funzioni e in tutte le città con pedonalizzazioni ci sono anche trasporti che funzionano e ampi spazi per parcheggiare». Lo ha detto l'assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza, intervenuto questa mattina in Commissione Infrastrutture e Mobilità del Consiglio comunale di Napoli, presieduta da Nino Simeone, convocata per un dibattito sul piano di mobilità per l'area del lungomare di via Partenope.

Il tratto di lungomare compreso tra piazza Vittoria e via Acton, a ridosso di Castel dell'Ovo e dei grandi alberghi, è stato pedonalizzato durante l'amministrazione de Magistris, venendo ribattezzato in via non ufficiale "Lungomare liberato", ed è stato di recente riaperto per alcuni mesi per sopperire alla chiusura della Galleria Vittoria. Si è aperta quindi una discussione in città, anche in vista dei lavori ai quali sarà sottoposta via Partenope, sulla posizione espressa dall'Amministrazione Manfredi per un lungomare nuovamente pedonale, ma con la possibilità di riaprire alla circolazione delle auto in determinate fasce orarie per ovviare al traffico nelle zone circostanti, o in casi di emergenza.

Cosenza si è confrontato in Commissione con numerose associazioni intervenute, spiegando che è in corso «l'analisi dei flussi del traffico da quando è stata riaperta la Galleria Vittoria ed è stato richiuso il lungomare. Il dato di gennaio è di un afflusso di 1.750 veicoli nella Galleria Vittoria nell'ora di picco tra le 8 e le 9 di mattina. È un dato al di sotto della media degli anni precedenti, sia perché gennaio in genere è un mese a minor traffico, sia perché siamo in emergenza Covid e in generale le persone escono di meno, con qualsiasi mezzo. Il limite di saturazione della viabilità è di 2.500 veicoli, quindi c'è attualmente un margine e non siamo vicini alla saturazione. Continueremo nei prossimi mesi a misurare i flussi di traffico, vogliamo dati ogni 15 giorni per una statistica completa e per poter decidere con logica e senza posizioni ideologiche».

Contraria alla prospettiva di qualsiasi tipo di riapertura al traffico veicolare la gran parte delle associazioni intervenute, tra cui Wwf, Green Italia e Greenpeace, mentre si sono espresse favorevolmente sull'apertura al traffico veicolare durante la settimana, ad eccezione del weekend, Confcommercio Campania e l'associazione "Cittadinanza attiva in difesa di Napoli". Ancora “sospesa" la posizione della Prima Municipalità di Napoli (Posillipo, Chiaia, San Ferdinando) nel territorio della quale ricade il tratto di lungomare di via Partenope.

La presidente, Giovanna Mazzone, intervenuta nel corso del dibattito, ha spiegato che «il nostro punto interrogativo è se prendere una decisione sulla situazione attuale o su quando termineranno i lavori. Gli elementi a nostra disposizione sono pochi: se vogliamo pensare a una città europea è ovvio che siamo per la pedonalizzazione - ha detto Mazzone - ma dobbiamo contestualizzare il tutto sul piano viabilità della zona. Abbiamo necessità di mezzi su gomma e della metropolitana perché abbiamo strade in grossa sofferenza come via Chiatamone, via Santa Lucia e via Vannella Gaetani. Vogliamo capire come l'Amministrazione voglia traghettare la zona del lungomare e dei dintorni».