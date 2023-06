NAPOLI. «Sono cambiato: ora ho una famiglia e sono felice». Così, racconta una sua stretta congiunta con un post su Facebook, Vittorio Parziale diceva spesso ai parenti negli ultimi tempi. Si dispiaceva che la madre, scomparsa, non aveva potuto gioire per la scelta fatta dopo che in passato era stato coinvolto in un’inchiesta sul clan Elia del Pallonetto ed era stato arrestato nel 2017. «Ma ora stai con lei per sempre», è la frase finale sul social. Vittorio era orgoglioso del figlio neonato e appariva felice nelle fotografie pubblicate.