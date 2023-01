Un nuovo servizio grazie al quale i cittadini, iscrivendosi a una lista, saranno avvisati della chiusura di strade o determinate aree a causa dell’allerta meteo. È la novità annunciata dall’Assessore alle Infrastrutture Edoardo Cosenza, intervistato dal Roma sulla questione dei ponteggi montati in città e che, come nel caso della tragedia sfiorata in via Aniello Falcone, possono rappresentare un pericolo per la pubblica incolumità.