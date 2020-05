"Il Presidente emerito Giorgio Napolitano mandante di trame oscure? Dal Pd, nazionale e campano, un silenzio assordante". Cosi Stefano Caldoro, capo dell'opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania, commenta all'Adnkronos quanto dichiarato dal sindaco di Napoli ed ex pm Luigi de Magistris durante la trasmissione "Non è l'arena" su La7. "Ho ascoltato in tv il sindaco - spiega Caldoro - e sono rimasto impressionato. Accuse gravi, denunce su intrecci istituzionali che hanno interferito su vicende giudiziarie. De Magistris è il sindaco di una grande città, un ex un ex magistrato. Le gravi affermazioni non possono rimanere senza risposte. Io sono rimasto impressionato da chi dice: 'Quando indagavo su Berlusconi tutti mi applaudivano, quando ho iniziato sulla sinistra mi hanno fermato', uno spaccato che va chiarito, non si può fare finta di nulla". Caldoro evidenzia come non sia arrivata "alcuna difesa del Presidente Napolitano da parte del Pd che, solo qualche giorno fa, immaginava una alleanza di de Magistris con De Luca alla Regione". Sul dialogo ritrovato tra il sindaco di Napoli Luigi de Magistris e il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, Caldoro si esprime così: "Non vedo politica, ma accordi di potere. Il Pd dice 'non ti sfiduciamo se vieni con noi alla Regione', sono trattative sotto il tavolo senza trasparenza".