NAPOLI. La proposta di Aicast (Associazione industria commercio artigianato servizi e turismo) di estendere fino a giugno del 2023 la possibilità di installare su strade e piazze tavolini, gazebo e dehors liberamente, ha ricevuto il parere favorevole del ministero della Cultura, attraverso un emendamento proposto dal senatore napoletano della Lega, Gianluca Cantalamessa (nella foto a destra). La proroga è prevista all’interno del decreto “Aiuti Quater” e ora attende di essere inserita definitivamente nel dispositivo. Aicast, attraverso il suo presidente nazionale Antonino Della Notte (nella foto a sinistra), aveva già sollecitato le istituzioni, sia locali che nazionali, per trovare una soluzione anche e soprattutto in considerazione della crisi che ha investito le imprese post-Covid. «Questa misura ha aiutato in modo considerevole tutti i pubblici esercizi - ha spiegato Della Notte -, sia a fronteggiare i danni causati dalle chiusure per l’emergenza Covid che quelli ancora più drammatici del caro energia. Dagli ultimi dati emerge che migliaia di pubblici esercizi rischiano di chiudere definitivamente con la perdita stimata in oltre duecentomila posti di lavoro per non parlare dell’indotto a essi collegato. Era fondamentale - conclude Della Notte - per sostenere il settore, prorogare questa norma almeno fino al 30 giugno 2023 con la consapevolezza che arrivare al dicembre 2023 sarebbe ancor più decisivo». Si tratta di una misura che era molto attesa da tutti gli operatori del settore, che consentirà alle imprese di affrontare meglio un periodo che si preannuncia critico sia per l’aumento consistente dei costi, a partire da quelli dell’energia, che per l’atteso rallentamento dell’economia. In particolare, ad essere prorogata per altri sei mesi rispetto all’attuale scadenza del 31 dicembre, è l’applicazione delle disposizioni decise nel 2020 in emergenza Covid, che consentono la posa temporanea su vie, piazze, strade e spazi aperti di strutture amovibili.