NAPOLI. «Mi auguro sinceramente che oggi il consiglio comunale di Napoli voglia approvare un ordine del giorno, già regolarmente protocollato, dopo un nobile e civile confronto, per dedicare al grande musicologo scomparso Paolo Isotta (nella foto), uno spazio all'interno del Teatro di San Carlo, Il Teatro più bello del mondo, così come lo ha sempre definito il mitico Maestro». A dichiararlo in una nota è l'ex deputato di Napoli, già consigliere comunale Amedeo Laboccetta, attuale presidente di Polo Sud.