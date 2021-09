Una ragazza di 17 anni grazie a una bufala, è riuscita a denunciare anni di violenze sessuali subite recandosi in una farmacia chiedendo di acquistare la "mascherina 1522".

"In farmacia chiedi la mascherina 1522": questo lo slogan che gira in rete, rivolto alle donne vittime di abusi.

Si fa riferimento a una presunta frase in codice che sarebbe stata adottata sulla base di un accordo tra Federfarma e associazioni antiviolenza. In realtà "l'accordo" è stato smentito, ma in rete ne è rimasta traccia.

«Vorrei la mascherina 1522»

E sarebbero queste, stando a quanto riporta La Nuova Sardegna, le parole pronunciate da una sedicenne in una farmacia di Oristano. Chiedeva aiuto. Perché quel tipo di mascherina non esiste.

Ma il 1522 è il numero al quale le donne possono rivolgersi per chiedere aiuto. E la titolare ha capito. Tutto e subito. Ciò che emerso dopo, quando è stata chiamata la polizia, è una storia terribile.

La ragazzina era stata affidata dalla madre in difficoltà a una famiglia di amici. O così pensava. L'uomo di casa, un sessantenne, dal 2016, quando la bambina aveva 12 anni, ha abusato di lei.

Continue violenze sessuali, in un inferno durato quattro anni. Poi la ragazzina ha trovato la forza e ha raccontato tutto. Sono partiti gli accertamenti e le indagini.

Ora l'orco è stato arrestato dalla squadra Mobile della questura di Oristano, su disposizione della Procura.

La ragazzina si è presentata insieme a un’amica in una farmacia

Emergono nuovi dettagli sulla terribile vicenda di cui è stata protagonista una ragazzina a Oristano. La 17enne per 5 anni è stata abusata da un amico di famiglia, un 60enne che è stato arrestato dalla Squadra mobile.

La giovane, insieme a un’amica, si è presentata in una farmacia della città: “Vorrei una mascherina 1522”, ha detto alla farmacista che ha capito al volo quella frase in codice creata proprio per chiedere aiuto in caso di violenza.

La dottoressa ha accolto le due amiche nel retro del negozio e si è fatta raccontare tutto quello che accadeva.

La minore ha spiegato che da quando aveva 12 anni subiva violenze sessuali e anche minacce nel caso in cui avesse deciso di rivelare quell’inferno a qualcuno.

La polizia, avvisata dalla farmacista, ha avviato un’indagine che si è conclusa con le manette ai polsi dell’orco.

Come spiega Ilcorriere della sera, non è stata un’indagine facile, come conferma il dirigente della Squadra Mobile di Oristano, Samuele Cabizzosu: «Abbiamo ascoltato la vittima degli abusi, alla presenza di uno psicologo: lei all’inizio era reticente, non voleva che denunciassimo. Evidentemente aveva parlato con l’amica perché aveva bisogno prima di tutto di sfogarsi con qualcuno».

Ma l’indagine è proseguita, mettendo sotto stretto controllo il sospettato. «Questi deve essere venuto a conoscenza dei controlli a suo carico e altrettanto la moglie, che gli ha chiesto conto del suo comportamento».

Il «codice 1522» (che corrisponde al numero telefonico antiviolenza) è una campagna messa a punto durante i mesi della pandemia, quando si temeva che i prolungati periodi di lockdown avrebbero aumentato i rischi di violenze tra le mura domestiche. Protocollo a cui aveva aderito l’ordine dei farmacisti e che si era concretizzato con una campagna di sensibilizzazione con lo slogan «Chiedi la mascherina 1522».