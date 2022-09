NAPOLI. "Ho visto che qualche regione vanta la decisione di distribuire gratuitamente la pillola per l'interruzione di gravidanza. Qui in Campania lo facciamo da due anni". Lo dice il Presidente della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del suo consueto appuntamento settimanale in streaming con la diretta Facebook del venerdì pomeriggio. "L'uso della pillola - spiega il governatore - qui è consentito con le tutele necessarie, con la permanenza in un ambulatorio per il tempo necessario per garantire la salute delle donne. Qui la pillola è da due anni che viene distribuita gratuitamente, ma capita anche questo: realizziamo cose di grande rilievo però la notizia fa fatica ad arrivare".