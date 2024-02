È stato individuato e arrestato il presunto autore di una violenta rapina avvenuta lo scorso 9 gennaio a Napoli. Si tratta di E.G., 36enne del luogo, raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dalla Polizia in quanto ritenuto responsabile di rapina aggravata, porto di oggetti atti ad offendere ed evasione. Secondo quanto ricostruito lo scorso 9 gennaio il 36enne, mentre era sottoposto agli arresti domiciliari, dopo essersi allontanato dalla propria abitazione, probabilmente con un complice non identificato, ha raggiunto corso Meridionale dove si è avvicinato ad un’auto per rapinarla.

L'uomo, dopo aver colpito il lunotto posteriore costringendo il conducente a fermarsi, si è impossessato del veicolo dopo aver colpito la vittima con una coltellata. Il 36enne è poi scappato lungo corso Meridionale con l’auto rapinata, urtando alcune auto che nel frattempo stavano transitando. Nell’occasione è stato anche seguito da un agente della Polizia di Stato che, libero dal servizio, ha chiamato il numero d’emergenza. Il veicolo è stato poi abbandonato dal fuggitivo, che ha fatto perdere le sue tracce all'altezza del raccordo dell’autostrada A1, nei pressi dell’uscita San Giovanni. Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile e dalla sezione della Polizia Stradale di Napoli Nord, hanno consentito di individuare l’autore tramite l’analisi di sistemi di videosorveglianza del luogo, nonché grazie al riconoscimento da parte della vittima.