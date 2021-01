Doveva essere un incontro per per chiarire o per riprovarci, ma è finito nel sangue. È successo a Napoli, dove un 17enne ha accoltellato la fidanzatina coetanea. Teatro della violenza la centralissima piazza Plebiscito.

Il 17enne ha atteso la ex ragazza nel percorso che la portava a casa nei Quartieri Spagnoli a Napoli, le è andato incontro e l'ha fermata, non accettava la fine della loro relazione. La ragazza voleva tornare a casa ma lui l'ha abbracciata e prima l'ha colpita con un coltello all'altezza del collo e poi è fuggito.

La 17enne ferita ha chiesto aiuto ai carabinieri poco distanti che le hanno prestato i primi soccorsi. I militari della Compagnia di Napoli centro, allertati dal 112, si sono messi alla ricerca del ragazzo che è stato trovato a casa ed è stato arrestato.

È stata rinvenuta e sequestrata l'arma utilizzata e gli indumenti di cui si era disfatto. La 17enne è stata trasportata al Pellegrini e fortunatamente se la caverà con 10 giorni di riposo sebbene la ferita potesse essere mortale.