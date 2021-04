BRUSCIANO. Dramma familiare in via Rossellini: uccide la sorella a coltellate e si barrica in casa. La vittima, Vincenza Cimitile, 54 anni, è deceduta mentre tentava di fuggire giù per le scale, accasciandosi sul pianerottolo del piano sottostante. Fatali le ferite provocate dai fendenti, almeno 6, infertegli dal fratello Sebastiano, un anno più grande e seri problemi psichici per i quali era stato più volte ricoverato presso diverse strutture di igiene mentale. Sul posto gli agenti della polizia di Stato e il reparto rilievi.

IL DRAMMA.