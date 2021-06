NAPOLI. Sfugge al controllo della Polizia e, raggiunto dagli agenti, ferisce un poliziotto con un coltello. È successo ieri sera a Napoli, dove la Polizia ha arrestato un 28enne della Costa d'Avorio con precedenti di polizia per tentato omicidio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, nonché denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi.

Gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Nolana hanno controllato un giovane il quale, durante l'identificazione, si è dato improvvisamente alla fuga in direzione di vico Gabella alla Farina.

I poliziotti lo hanno inseguito fino a via Soprammuro dove l'uomo, una volta raggiunto, ha estratto un coltello ferendo uno di essi ed abbandonando l'arma solo dopo che un altro operatore gli aveva intimato l'alt esplodendo un colpo di pistola in aria, in seguito al quale si è dato nuovamente alla fuga in direzione della III Traversa Garibaldi dove, dopo aver tentato di nascondersi tra le auto in sosta, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato e trovato in possesso di 18 compresse di una sostanza psicotropa.