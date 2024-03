Ha accoltellato un uomo perché con l'auto bloccava il suo passo carrabile. E' quanto si è verificato nel quartiere Pianura di Napoli dove la vittima è stata colpita al braccio. Tra i due prima è scoppiata una lite. Poi, quando sembrava che tutto si fosse chiarito, il proprietario del passo carrabile è entrato nella sua abitazione, ha preso un coltello e ha colpito l'altro uomo. Grazie alla reazione immediata dalla vittima, l'arma ha colpito solo il braccio sinistro. I carabinieri del nucleo operativo di Napoli Bagnoli sono intervenuti sul posto e in pochissimo tempo hanno raccolto testimonianze e analizzato i sistemi di videosorveglianza. In manette un 41enne del posto, già noto alle forze dell'ordine. L'arresto è stato convalidato ed ora l'uomo dovrà rispondere di lesioni personali gravi. Alla vittima, portata all'ospedale San Paolo, sono state prescritte lesioni guaribili in 7 giorni.