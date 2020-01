NOLA. Custodia cautelare in istituto penale per minorenni sono state emesse dal gip di Napoli nei confronti di tre ragazzi, di cui due 15 enni e un 16 enne, ritenuti responsabili di tentato omicidio in concorso ai danni di un ragazzo di 14 anni accoltellato nel parcheggio del centro commerciale Vulcano Buono, di Nola, la sera dello scorso 8 dicembre. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di identificare tutti gli aggressori, che hanno agito per futili motivi. Le testimonianze di ragazzi, loro familiari e persone informate sui fatti hanno permesso di ricostruire i fatti. La vittima era nella pista di pattinaggio del centro commerciale insieme a un'amica: infastidito e provocato da un aggressivo gruppo adolescenti di eta' compresa tra i 12 e i 16 anni, aveva deciso per questo di allontanarsi. La baby gang pero' lo aveva seguito all'esterno e lo ha preso a calci e pugni, percuotendolo al capo con un manganello e ferendolo all'addome con una coltellata. Il 14 enne prima e' stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Nola, poi, per le gravi condizioni di salute, trasferito in prognosi riservata al Cardarelli di Napoli, per un intervento chirurgico.