. È ancora avvolto nel mistero il ferimento di un 15enne del quartiere Poggioreale, incensurato. È successo ieri notte, intorno alle 5, in via Claudio Miccoli, nel rione Sant’Alfonso, e da allora i carabinieri stanno cercando di capire il movente dell’aggressione subita dal ragazzino. A quanto raccontato dalla vittima, non si sarebbe trattato di un tentativo di rapina né dell’epilogo immediato di un violento litigio. Per cui gli uomini dell’Arma, in assenza di immagini di telecamere, stanno ricostruendo le ore precedenti all’accoltellamento.