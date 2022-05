Sapeva bene che l'unico modo per visitare il parco nazionale del Vesuvio era acquistare i biglietti sul sito ufficiale. Così ha comprato tutti i ticket disponibili online e si è piazzato all'ingresso del cratere.

Ai turisti ha confessato che nessuno sarebbe stato in grado di entrare senza prima acquistare dal suo parterre di ingressi: era l'unico ad averne di disponibili e li proponeva in vendita ad un prezzo maggiorato.

Ma l'uomo, un 54enne di Torre del Greco già noto alle forze dell'ordine, è stato scoperto e denunciato dai carabinieri della tenenza di Ercolano (Napoli). Sono stati sequestrati sei biglietti sui quali erano riportati nomi di fantasia. Sanzionato amministrativamente, invece, per secondary ticketing.

Curioso il trucco utilizzato dal 54enne per connettersi alla rete. Aveva installato un piccolo modem wi-fi alimentandolo con la batteria della sua auto. Anche questo è stato sequestrato.

IL SINDACO. «Manteniamo alta l'asticella della legalità. Gli atti di bagarinaggio scoperti dai Carabinieri della locale tenenza all'ingresso del Parco Nazionale del Vesuvio, dopo la denuncia da parte del Comune, deve farci riflettere. Ad Ercolano continuiamo a prestare la massima attenzione a qualsiasi fenomeno di illegalità. Non possiamo permetterci nessun passo indietro». Lo dichiara Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale Anci con delega alla sicurezza.

«La promozione e la valorizzazione del nostro territorio passa anche attraverso il rispetto della legalità. Sconfiggiamo il disagio - continua Buonajuto - solo con una rivoluzione anche culturale. Stanno tornando i turisti in città dopo due anni di stop legati alla pandemia, non dobbiamo fallire questa occasione. Più turisti significa più servizi, più economia, ma deve significare anche maggiore attenzione da parte di tutti noi. Dobbiamo continuare a lottare con tutte le nostre forze contro quel passato di camorra e ingiustizia. La politica e le istituzioni devono essere innanzitutto rigore morale. Noi siamo e dobbiamo essere un baluardo di legalità. Ma per fare questo ci vuole coraggio. Il coraggio di combattere il disagio e la povertà con la cultura e con il turismo per assicurare alle future generazioni una Ercolano migliore» conclude Buonajuto.