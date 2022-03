NAPOLI. Il Comune di Napoli ricorda in una nota la figura di Rosa Panaro, scultrice e docente a cui l'Amministrazione aveva conferito recentemente una medaglia al merito, scomparsa nelle ultime ore. Una vita da combattente per l'arte e per i diritti delle donne. I funerali si terranno lunedi 7 marzo alle ore 12 nella Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli.