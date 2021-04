Addio Ida, sconfitta dalla leucemia a 33 anni: lacrime in Campania

Dramma in Campania, addio a Ida, rapita dalla morte soli 33 anni. Il sorriso della gioventù non glielo toglierà nessuno.

Ida Catone ha intrapreso il viaggio verso la vita eterna in queste ore.

La ragazza aveva solo 33 anni ed è deceduta nella sua abitazione di via Goffredo Mameli a Vitulazio.

Ida, che da tempo lottava contro una brutta malattia, era amata e benvoluta da tutta la piccola comunità casertana.

I funerali saranno celebrati nella chiesa di Santa Maria dell’Agnena domani alle 10.30.

Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore sui social

Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore sui social. «A te Ida, sei stata esempio di vita e coraggio.

Adesso sei nel Regno dei Cieli, dove ha ritrovato le braccia cullanti della tua adorata mamma. Che il Signore possa concederti sollievo e donarti la Serenita’ che Meriti».

Scrive l’amica Carmelina

Il tuo ricordo sara’ sempre vivo nel mio cuore, e, sono certa della comunità tutta. R.I.P.”

e ancora si legge: «Quando vai a lavoro indossi la divisa e il sorriso migliore, entri nelle stanze e cerchi si sdrammatizzare un pochino la sofferenza, ma stamane per tutti noi non è così!! Vola in alto Ida Catone».

Ida muore a 33 anni: «Strappata nella stagione più bella della vita»

La comunità di Vitulazio sconvolta dalla notizia della dipartita di una giovane concittadina.

Il sindaco Raffaele Russo ha voluto dedicare un messaggio alla sua concittadina:

«Nel mezzo del cammino della vita è volata al cielo la nostra giovane concittadina Ida Catone. E' stata strappata all'affetto dei suoi cari nella stagione più bella e feconda della vita».

Russo sottolinea come «la triste e inattesa notizia ha addolorato tutta la nostra Comunità che si stringe, in un abbraccio collettivo, alla famiglia affranta dal dolore.

A nome mio e dell'Amministrazione comunale, in questo momento di dolore, esprimo un sentito cordoglio al papà Aldo, al fratello Giuseppe e a tutti i familiari».