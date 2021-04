Addio Raffaele, sconfitto da un male a 29 anni: «Padre esemplare e super tifoso del Napoli»

La Campania piange la prematura scomparsa di Raffaele Bruno, giovane papà di 29 anni.

Raffaele si è spento ieri stroncato da un brutto male contro cui lottava da qualche tempo.

L’intera comuinità di Casalnuovo è sotto choc e lo sta ricordando con grande affetto sui social.

Si è spento ieri all’età di 29 anni nella Clinica Villa dei Fiori ad Acerra.

I funerali del ragazzo si terranno domani.

Il messaggio di Insigne per Raffaele Bruno

Era un tifoso sfegatato del Napoli Raffaele Bruno. Il capitano degli azzurri, Lorenzo Insigne, pochi giorni da gli aveva mandato un video in cui lo invogliava a non mollare.

Raffaele era un tifoso sfegatato, un grande appassionato del Napoli e non perdeva occasione per seguire la sua squadra del cuore.

Nei giorni scorsi anche il capitano Lorenzo Insigne gli aveva voluto mandare un messaggio di forza nella sua lotta contro la malattia.

Tanti i messaggi sui social per Raffaele

«Raffy ancora non ci credo sono senza parole amico mio, eri un giovane papà avevi una vita davanti per goderti la tua piccolina.

Mi manchi Raffy resterai nei cuori di tutti noi! Un bacio Papele e come mi ripetevi sempre a ogni saluto “sempre forza Napoli ó Gè “ questo non è un addio ma un arriverderci Raffaele Papele Bruno», scrive Gennaro, un caro amico.

Fely, invece, lo ricorda così: «Raffaele Papele Bruno tu l amico di tutti tu la persona più buona che potevo conoscere eri tu le tue tante risate le tue grida nello chalet quando giocava il Napoli tu che quando ti ho visto la settimana scorsa mi hai detto tutto si sistema tu amico mio non lo posso pensare.tvb assaj pape mo a chi sfott Kiu, a vit e sta tropp cattiv rimani sempre nel mio cuore».

«E mi ricorderò di te… ricorderò tutti i momenti papele! Quando facevo volare in quelle bottiglie e tu mi dicevi “piens si t car” e ti guardavo dicendo tranquillo non cadono.

Le persone come te sono rare. Che litigio all inizio per le comande, ma poi diventammo una squadra infallibile quel bancone ciò magnavm t Voglij ben fra semb rind o cor mij ci riabbracceremo presto PAPE!!!!!», il messaggio di Angelo.

«La Vita a volte è cattiva ed ingiusta», riposa in pace Raffaele.

“Raffy ancora non ci credo. Sono senza parole amico mio. Eri un giovane papà, avevi una vita davanti per goderti la tua piccolina.

Dramma in Campania, addio a Ida, rapita dalla morte soli 33 anni. Il sorriso della gioventù non glielo toglierà nessuno.

Ida Catone ha intrapreso il viaggio verso la vita eterna in queste ore.

La ragazza aveva solo 33 anni ed è deceduta nella sua abitazione di via Goffredo Mameli a Vitulazio.

Ida, che da tempo lottava contro una brutta malattia, era amata e benvoluta da tutta la piccola comunità casertana.

I funerali saranno celebrati nella chiesa di Santa Maria dell’Agnena domani alle 10.30.

Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore sui social. «A te Ida, sei stata esempio di vita e coraggio.

Adesso sei nel Regno dei Cieli, dove ha ritrovato le braccia cullanti della tua adorata mamma. Che il Signore possa concederti sollievo e donarti la Serenita’ che Meriti».

Scrive l’amica Carmelina

Il tuo ricordo sara’ sempre vivo nel mio cuore, e, sono certa della comunità tutta. R.I.P.”

e ancora si legge: «Quando vai a lavoro indossi la divisa e il sorriso migliore, entri nelle stanze e cerchi si sdrammatizzare un pochino la sofferenza, ma stamane per tutti noi non è così!! Vola in alto Ida Catone».

Ida muore a 33 anni: «Strappata nella stagione più bella della vita»

La comunità di Vitulazio sconvolta dalla notizia della dipartita di una giovane concittadina.

Il sindaco Raffaele Russo ha voluto dedicare un messaggio alla sua concittadina:

«Nel mezzo del cammino della vita è volata al cielo la nostra giovane concittadina Ida Catone.

E' stata strappata all'affetto dei suoi cari nella stagione più bella e feconda della vita».

Russo sottolinea come «la triste e inattesa notizia ha addolorato tutta la nostra Comunità che si stringe, in un abbraccio collettivo, alla famiglia affranta dal dolore.

A nome mio e dell'Amministrazione comunale, in questo momento di dolore, esprimo un sentito cordoglio al papà Aldo, al fratello Giuseppe e a tutti i familiari».