È scomparso questa mattina l’avvocato Sergio Maione, classe 1947, imprenditore, proprietario del Grand Hotel Vesuvio. Cavaliere del Lavoro dal 2004, vicepresidente vicario dell’Unione Industriali di Napoli dal 2011 al 2014, Maione ha incarnato l’eccellenza imprenditoriale napoletana.

«È scomparso Sergio Maione, anima e mente del Grand Hotel Vesuvio a #Napoli, l'albergo che ho frequentato prima da giornalista e poi con il Presidente Berlusconi», scrive il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un tweet. «Sergio era un gran signore, sempre positivo, innamorato di Napoli. Lo ricordo con stima e affetto», aggiunge.

«La scomparsa di Sergio Maione rappresenta una grande perdita per Napoli. Un uomo che ha sempre guardato al futuro valorizzando la dimensione internazionale della città attraverso il biglietto da visita del Grand Hotel Vesuvio. Dell'albergo celebrammo recentemente i primi 140 anni: tanti i progetti imprenditoriali in campo, tanto l'amore per Napoli. Alla famiglia la vicinanza mia personale e di tutta l'Amministrazione». Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

«Il mondo dell'ospitalità alberghiera e dell'accoglienza internazionale piange il cavaliere del lavoro Sergio Maione, imprenditore lungimirante da sempre punto di riferimento anche delle istituzioni su tematiche e progettualità inerenti il turismo». Così, in una nota Teresa Armato, assessore al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli. «Una figura prestigiosa, sempre al passo con i tempi, dalle idee innovative, con un'attenzione costante verso la sua città e il suo Grand Hotel Vesuvio - sottolinea - Una realtà meritevole di attenzione, a cui Sergio Maione non ha mai fatto mancare il suo supporto. Sono vicina alla moglie Letizia, ai figli Massimo e Roberta e a tutta la famiglia del grande imprenditore».

«Imprenditore napoletano di valore - ricorda Bassolino su Twitter - che ha saputo legare il suo nome soprattutto al Grand Hotel Vesuvio». Il Vesuvio tra l'altro ospitò a Napoli Bill Clinton e altri “grandi" durante il G7 del 1994 con Bassolino sindaco e Berlusconi premier.