«Il Cipess ha espresso parere positivo sul contratto di programmazione tra Enac e Gesac spa relativo all'aeroporto di Napoli per il 2023-2026, che prevede 56,5 milioni di investimenti». Lo afferma in una nota il Sottosegretario di Stato, Alessandro Morelli, che sottolinea come il piano economico non preveda «alcun aumento tariffario». «I fondi saranno utilizzati per l'ampliamento nel terminal Passeggeri, per il miglioramento delle condizioni di operazioni di volo, per l'innovazione tecnologica e peer migliorare i servizi dei passeggeri» conclude Morelli.