Si sono dati appuntamento domani in piazza Plebiscito a Napoli alle 17,30 per chiedere accoglienza e corridoi umanitari per le afghane e gli afghani in pericolo. Sono le associazione di donne, lgbtq+, migranti e rappresentanti dell'arte e della cultura di Napoli che fanno appello al prefetto Mario Valentini perché si faccia portavoce di questa istanza con il governo e si predisponga l'accoglienza insieme alle tante associazioni napoletane che si stanno mobilitando in questi giorni.

Alla manifestazione parteciperà Giovanna Cardarelli del Cisda, coordinamento italiano per le donne afghane. In piazza anche Alessandra Clemente, candidata sindaca a Napoli.

Tra le associazioni e realtà impegnate nel sociale che hanno già aderito al comitato: Le donne di Napoli, Cgil Napoli, Cgil Campania, l'associazione Less, ya Basta, associazione 3 febbraio, Arcigay, i Ken, Italia Cuba, fondazione Silvia Ruotolo.

Tanti anche gli artisti uniti nell'appello per l'Afghanistan, tra loro: Zezi Gruppo Operaio, Marcello Colasurdo, Rua Port'alba, Massimo Mollo dalla Spagna, Marco Gesualdi, Marina Rippa, Mauro Gioia, Massimo Ferrante, Gianni Simioli, Livio Cori, Ciccio Merolla, Marianna Mercurio, Francesco Merola, Anna Capasso, Dopo one, Mariano Balduin.