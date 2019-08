AFRAGOLA. Due donne sono state trovate in possesso di ben 121 stecche di sigarette nella loro abitazione e sono state arrestate ad Afragola, in provincia di Napoli. I Carabinieri della stazione di Afragola, nell'abitazione della 22enne e della 26enne, hanno trovato, nascoste tra alcuni capi di abbigliamento, nell'armadio di una camera da letto, 121 stecche di tabacchi lavorati esteri per un peso complessivo di 24,2 chili circa. Entrambe dovranno rispondere di contrabbando di sigarette. Dopo le formalità di rito, le due donne sono state sottoposte ai domiciliari in attesa di giudizio.