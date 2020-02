AFRAGOLA. È ri-tornata la stagione delle bombe? Questo l’interrogativo al quale stanno cercando di trovare una risposta polizia e carabinieri, che nel corso della notte scorsa sono tempestivamente accorsi in via Venezia e Giulia (nel quartiere San Michele), dove qualcuno aveva fatto esplodere un potente ordigno artigianale che ha mandato in frantumi i vetri della boutique Mastro. Per fortuna nessun ferito ma solo tanta paura. Oltre le vetrine infrante è stata quasi divelta la porta d’ingresso del negozio.