Dopo anni di battaglie legali e due sentenze amministrative, che già nel giudizio di primo grado avevano stabilito che il colosso svedese e una società ad Ikea collegata dovessero realizzare l’opera – in grado di convogliare i flussi di traffico indirizzati allo store direttamente dalle autostrade al suo grande parcheggio – sono arrivati i pareri favorevoli da parte di Regione Campania, Rfi e Autostrade per l’Italia. L’ok arriva a seguito della decisione assunta dal Consiglio di Stato (Quarta sezione presidente Luigi Marotta), che oltre a respingere l’appello di Ikea Italia Retail Srl e quello di Irgen Re Cantariello Srl, ha anche condannato i due appellanti alle spese di giudizio da liquidare ai Comuni di Afragola e Casalnuovo.

Intanto oggi si è conclusa la conferenza dei servizi, sollecitata dai Comuni di Casalnuovo ed Afragola, durante la quale sono arrivati i pareri favorevoli per la realizzazione dello svincolo autostradale che avverrà al confine tra i due Comuni quale opera compensativa che Ikea dovrà realizzare a fronte del carico alla viabilità conseguente alla realizzazione dello store commerciale. Si tratta di una soluzione che contribuirà non solo ad alleggerire il traffico autostradale generato dal complesso commerciale, che grava sull’ordinaria viabilità di entrambe le citta a Nord di Napoli, ma che metterà fine all’annosa situazione dell’attuale svincolo che presenta cumuli di rifiuti stipati ad ogni angolo delle strade di collegamento.

«Siamo felici per questo importante risultato raggiunto - hanno commentato Massimo Pelliccia, primo cittadino di Casalnuovo ed il sindaco Antonio Pannone di Afragola – non ci siamo mai arresi e dopo la battaglia legale durata anni siamo riusciti a concretizzare un’altra importante fase legata alla realizzazione dell’opera. Il progetto, realizzato da Ikea, ha finalmente ottenuto il parere positivo di tutti i soggetti coinvolti nella conferenza dei servizi. Continueremo a vigilare per accelerare i tempi e fare in modo che, quanto prima, lo svincolo possa essere finalmente utilizzabile».