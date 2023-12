AFRAGOLA. Manette per boss e gregari padroni delle Salicelle, da oltre 3 anni in guerra per il predominio di Afragola e dintorni. Ventisette le misure cautelari eseguite all’alba di ieri da carabinieri e polizia - uno degli arrestati è stato rintracciato dalla Squadra Mobile ad Arezzo - più un irreperibile, Antonio Martinucci.