NAPOLI. Aggredirono medico all'ospedale “San Giovanni Bosco”, identificate e denunciate dai carabinieri. Si tratta di due donne che la sera del 20 agosto, poiché non volevanol asciare la stanza dedicata alle visite nell’ospedale, aggredirono la dottoresssa di turno al pronto soccorso procurandole un trauma al viso e lesioni varie a braccia e gambe giudicate guaribili in 30 giorni. Dopo la denuncia sporta dalla dottoressa, i carabinieri sono risaliti alla loro identità e le hanno denunciate alla Procura di Napoli per lesioni personali aggravate, violenza ad un pubblico ufficiale ed interruzione di pubblico servizio. Le 2 sono una 39enne di Secondigliano e una 47enne di Capodichino, entrambe incensurate.