NAPOLI. Ieri sera in via Paolo della Valle, nel quartiere Soccavo, gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti per una lite familiare tra una donna anziana ed il figlio 47enne il quale, dopo aver chiesto soldi alla madre, ha iniziato ad aggredirla con calci e pugni. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato bloccato ed arrestato per tentata estorsione e lesioni personali aggravate.