NAPOLI. Un vero e proprio raid quello avvenuto introno a mezzogiorno al pronto soccorso di Villa Betania. Un uomo che voleva entrare a tutti i costi per avventarsi contro un medico è stato fermato dalla guardia giurata in servizio. Nella collutazione la vittima, dipendente della Ivp Patrol Security, è stato violentemente percosso al capo e al volto con un'asta reggiflebo. Soccorso dai medici e dal personale presente, la guardia giurata è in condizioni critiche: ha riportato un forte trauma cranico, la rottura del setto nasale e contusione varie agli arti e all'addome.