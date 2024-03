Prima l'aggressione con il calcio della pistola, poi gli spari per coprirsi la fuga. I carabinieri della stazione di Varcaturo e quelli del Nucleo Operativo e radiomobile di Giugliano in Campania sono intervenuti in via Masseria Vecchia, località Varcaturo, per un uomo ferito. Sconosciuti avrebbero colpito alla tempia un 35enne, utilizzando il calcio di una pistola. Poi avrebbero esploso un colpo a scopo intimidatorio, prima di darsi alla fuga. Il proiettile non ha provocato feriti. Indagini in corso per ricostruire dinamica e matrice.