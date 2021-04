Il Comune di Napoli dice stop alle aggressioni ai vigili urbani. Gia' due giorni fa Palazzo San Giacomo era intervenuto direttamente, promettendo potenziamenti e maggiore presenza, nel quartiere periferico di Secondigliano dopo un episodio di violenza da parte di un ambulante a danni di un'operatrice della polizia municipale.

Oggi i riflettori sono puntati sull'area di Piazza Garibaldi, sede della Stazione Centrale e punto nevralgico della città partenopea. Negli ultimi mesi infatti, sono diversi i fatti criminosi registrati a ridosso dello slargo situato nel cuore del quartiere Vasto.

L'ultimo, in ordine di tempo, risale a tre giorni fa quando un gruppo di extracomunitari è intervenuto aggredendo gli agenti che avevano bloccato una coppia di rapinatori colta in flagrante. Anche davanti a quest'ennesima violenza l'amministrazione comunale non si spaventa ma chiede sostegno e collaborazione da parte delle altre istituzioni.

«La frequenza degli episodi di aggressione alla Polizia Locale nell'area di Piazza Garibaldi destano preoccupazione - spiega l'assessore comunale al Personale e alla Polizia Municipale, Alessandra Clemente -. Ovviamente non indietreggeremo di un centimetro e intensificheremo la nostra presenza nel quartiere. È però necessario che le altre forze dell'ordine, deputate al controllo dell'ordine pubblico, intensifichino a loro volta la presenza in piazza. Ho chiesto questo impegno al Prefetto che oggi è visibile a tutte e a tutti che ringrazio per la continua attenzione, operatività e chiedo che sia costante. Per farlo però non posso tacere un problema condiviso da tutte le istituzioni: la nostra città ha bisogno di curare la sua carenza di organico che colpisce tutti i settori del pubblico».

«Per questo - afferma ancora l'assessore - sono impegnata nel chiedere alle forze di governo un importante piano di assunzioni per la nostra città, per i napoletani, per il nostro corpo della polizia locale al fine di fronteggiare il sotto organico in essere, iniziando dalla proroga dei 147 agenti a tempo determinato e dall'esaurimento della graduatoria vigente. Uno sforzo ulteriore - conclude Alessandra Clemente - per dare ancora maggiore presenza e forza al nostro impegno quotidiano».